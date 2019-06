Più visibilità “digitale” all´estero per l´artigianato Made in Italy

Liguria - Ampliare il numero di imprese presenti online sulla vetrina del made in Italy di uno dei maggiori marketplace mondiali, incrementandone così la presenza sui mercati esteri (in particolare Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti). Tutto ciò grazie all'iniziativa di Agenzia Ice e Amazon, che collaborano per realizzare un piano di sviluppo per le vendite all’estero, dedicato principalmente alle piccole e medie imprese italiane.



Il progetto prevede la selezione di almeno 600 nuove aziende, di cui 350 nella condizione di zero export (sotto ai 25mila euro di fatturato sui mercati internazionali). I venditori presenti sulla vetrina Made in Italy di Amazon beneficeranno di un flusso aggiuntivo di traffico, per un periodo di 18 mesi, generato dalle campagne di advertising digitale finanziate dall’Agenzia Ice, allo scopo di affrontare la sfida della visibilità sugli store digitali. Le aziende interessate possono aderire entro il 15 luglio.



«L'export “digitale” è fondamentale per sviluppare il business delle nostre piccole imprese – commenta Luca Costi, segretario regionale di Confartigianato Liguria – Questa iniziativa si affianca al nostro accordo regionale con il portale “shop-o-rama.it” e rappresenta una concreta opportunità per incrementare la visibilità anche dei prodotti made in Liguria su una delle principali piattaforme di e-commerce mondiali. Ma è anche un'occasione di formazione: un modo per accompagnare le nostre microimprese artigiane nel processo di digitalizzazione nel commercio elettronico».



Made in Italy di Amazon è una vetrina, presente su Amazon.it, Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es e Amazon.com, che dà visibilità ai prodotti realizzati da aziende artigiane, piccole e medie imprese e grandi realtà espressione dell’eccellenza della produzione italiana. La vetrina prevede percorsi dedicati all’interno delle sezioni “Cucina e cantina”, “Casa e arredo”, “Abiti e accessori” e “Bellezza e benessere”, oltre a una specifica area dedicata all'artigianato italiano.



In Liguria sono circa il 13,5% le imprese con almeno 10 addetti che effettuano vendite online (dato Istat). Si invitano le imprese interessate ad inviare una email a promozione@confartigianatoliguria.it, indicando i recapiti aziendali ed il settore di attività.