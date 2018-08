Ponte Morandi, Costa Crociere avverte: «Partite due ore prima»

Per chi si imbarca a Genova «confermate tutte le partenze»

Liguria - In conseguenza dei forti disagi alla viabilità stradale in corso nell’area di Genova, «gli Ospiti sono pregati di considerare tempi di percorrenza più lunghi. Per raggiungere il Terminal Crociere di Genova sono disponibili itinerari alternativi, sebbene anche le strade circostanti - incluse quelle di accesso alla città - siano impattate da traffico perturbato. Tutte crociere di Costa Crociere in partenza da Genova nel fine settimana sono confermate e gli ospiti sono attesi al punto di imbarco, nell’orario indicato sul relativo biglietto di crociera. Raccomandiamo di considerare 2 ore aggiuntive di percorrenza per raggiungere Genova»: così Costa Crociere tramite una nota.



Arrivo in auto «Considerate 2 ore in più di percorrenza; per i veicoli in arrivo dalle autostrade A7/A12, uscita consigliata: Genova Est; per i veicoli in arrivo dall’autostrada A10, uscita consigliata: Genova Pra'/Genova Pegli».



Arrivo in aereo «Se avete prenotato i voli in autonomia, considerate 2 ore in più di percorrenza per raggiungere il Terminal. Per aggiornamenti sul traffico potete visitare il sito dell’aeroporto di Genova; se il Vostro pacchetto crociera include anche i voli, sarà nostra premura organizzare i Vostri transfer dall’aeroporto». «Per l'arrivo in treno contattare la compagnia ferroviaria che ha emesso i Vostri biglietti e considerate 2 ore aggiuntive di percorrenza. Se da un lato occorre considerare maggiori tempi di percorrenza per raggiungere Genova, non sono previsti impatti per il programma di imbarco e navigazione delle crociere. Le crociere durante questo fine settimana sono infatti confermate come da pianificazione, così come le escursioni a Genova e nei dintorni».