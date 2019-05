Poste Italiane, restyling per l´ufficio a Chiavari in Piazza Nostra Signora dell’Orto

Liguria - Poste Italiane comunica che da mercoledì 8 a sabato 11 maggio l’ufficio postale di Chiavari, in Piazza Nostra Signora dell’Orto 32, sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento infrastrutturale, finalizzati a migliorare l’ accoglienza e la sicurezza degli ambienti.



Per garantire la continuità del servizio ai cittadini e ridurre al minimo i disagi nel periodo di esecuzione lavori, Poste Italiane ha disposto il potenziamento dell’ufficio di Chiavari 3, in Via Enrico Millo 22, dove verranno trasferite due salette consulenza, due sportelli per le operazioni al pubblico e la consegna degli oggetti inesitati.



La sede di Chiavari 3, per le giornate in oggetto, rimarrà aperta eccezionalmente anche di pomeriggio, con orario al pubblico da dalle 8.20 alle 19.05 fino a venerdì mentre sabato chiuderà, come di consueto, alle 12.35.