Raccolta solidale: donate 32,5 tonnellate di alimenti

Liguria - Buoni risultati per la raccolta solidale di alimenti promossa il 5 maggio da Coop Liguria per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà. I punti vendita della Cooperativa hanno raccolto complessivamente 32,5 tonnellate di prodotti, acquistati e donati da Soci e clienti per aiutare le persone in difficoltà.



Raccolta - L’iniziativa ha coinvolto una cinquantina di associazioni e circa 250 Soci Coop volontari, il cui supporto è preziosissimo per organizzare questa attività. Questi i risultati conseguiti nella varie province: 18,4 tonnellate di prodotti raccolti in provincia di Genova, di cui 5,3 nelle località del Tigullio; 6,7 tonnellate raccolte in provincia di Savona; 4,1 tonnellate raccolte in provincia di Spezia; 2 in provincia di Imperia e 1,2 nelle località del Basso Piemonte, dove Coop Liguria è presente a Mondovì e Ovada. Tra i supermercati, le donazioni più ingenti sono state raccolte a Sestri Levante (1,5 tonnellate), Genova Corso Europa (1,1) e Genova Piccapietra (1), mentre tra gli ipermercati si evidenzia come sempre il risultato di Genova (quasi 2 tonnellate di prodotti raccolti), seguito da Savona (1,7) e Sarzana (1,6).