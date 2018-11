Rapallo, imbarcazioni ancora arenate sul lungomare: niente mercato per motivi di sicurezza

Liguria - Il mercato settimanale di Rapallo è temporaneamente sospeso per motivi di sicurezza in attesa della rimozione delle imbarcazioni arenate sul lungomare e dei detriti in piazza IV Novembre: l’annuncio è arrivato dal comune tramite la sua pagina Facebook.



Viabilità - «Appena la zona sarà agibile, i banchi potranno essere nuovamente posizionati sul lungomare, non sulla parte “rossa” ma sulla strada carrabile. La situazione di emergenza e le criticità alla viabilità non consentono, al momento, di collocare il mercato in altra zona della città», ha concluso.