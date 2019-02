Record da un miliardo per la birra italiana nel 2018

Liguria - «E’ record per gli acquisti di birra in Italia che nel 2018 hanno raggiunto per la prima volta record del miliardo di euro con un consumo pro capite medio di 32 litri, il più alto sempre di sempre»: è emerso da una analisi della Coldiretti in occasione del “Beer Attraction” la fiera di settore che si è tenuta a Rimini.



«A spingere la crescita sono i birrifici artigianali che in Italia – ha sottolineato la Coldiretti – sono più che quadruplicati negli ultimi dieci anni con un aumento del 330%, passando da poco più di 200 a oltre 860, con una produzione annuale stimata in 55 milioni di litri. Un fenomeno favorito dall’ultima manovra dove è stata approvata una norma che prevede per i birrai artigianali prevedendo una riduzione delle accise del 40% per chi produce fino a 10mila ettolitri/anno, sostenuta dalla Coldiretti».



«La nascita di nuove attività propone una forte diversificazione dell’offerta per un consumo che – ha spiegato Coldiretti – è diventato negli anni sempre più raffinato e consapevole con la ricerca di varietà particolari con numerosi esempi di innovazione, dalla birra aromatizzata alla canapa a quella pugliese al carciofo di colore giallo paglierino ma c’è anche quella alle visciole, al radicchio rosso tardivo Igp o al riso fino alla prima agri-birra terremotata a 1600 metri sulle montagne tra Amatrice e Leonessa che nasce utilizzando lo scarto del pane e che cambia e modifica sapore, colore e consistenza a seconda del tipo di pane che l’azienda riesce a raccogliere dai residui di vendita».

Stanno nascendo anche nuove figure professionali – continua Coldiretti – come il “sommelier



«La birra è sempre più bevanda di degustazione con richiami al territorio e al Made in Italy, due caratteristiche evocate, non sempre a proposito – conclude la Coldiretti – da etichette e pubblicità anche dai grandi marchi industriali».