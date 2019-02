Rincari in bolletta: in Liguria +11% per le tariffe della luce

Liguria - La Liguria è la regione del Nord Italia con i consumi più bassi in assoluto. Secondo i dati riportati dall’Istat, le famiglie liguri continuano ad arrancare: sebbene i consumi risultino in ascesa, infatti, tale crescita appare piuttosto lenta. A confermarlo è il valore della spesa media mensile per ogni nucleo familiare, pari a circa 2.450 euro, appena sotto la media nazionale (2.564 euro circa). Tra le voci di spesa più elevate troviamo quella dei beni e servizi di prima necessità, che comprende quindi i costi relativi alla casa e alle utenze (elettricità, acqua, gas, ecc) e rappresenta il 38,2% delle spese totali. Come se non bastasse, nel 2018 è stato registrato un incremento delle spese relative all’energia elettrica, che non è stato di certo d’aiuto per le famiglie liguri.



Come tagliare i consumi - Data la situazione attuale, l’unica via praticabile per arrivare a un risparmio consistente in bolletta consiste nel ridurre il più possibile i consumi in casa, in modo da abbassarne i relativi costi. A questo scopo, soprattutto per quanto riguarda l’elettricità, è bene valutare prima di tutto le tariffe dei vari fornitori disponibili. Se le tariffe di base sono elevate, infatti, anche dei consumi minimi e oculati porteranno ad avere bollette salate. Inoltre è bene essere a conoscenza del fatto che è possibile risparmiare con le migliori offerte luce su Facile.it selezionando quelle più consone alle proprie esigenze. Detto questo, è necessario ribadire l’importanza dell’uso virtuoso degli elettrodomestici in casa. Parliamo in particolare di elettrodomestici come il frigorifero e la lavatrice, ad esempio, che, insieme al forno, rappresentano le fonti di consumo più notevoli in un’abitazione. Per limitare le spese sarà doveroso investire sempre su dispositivi al passo coi tempi, ottimizzati e progettati proprio per svolgere le loro funzioni nel modo meno inquinante e costoso possibile. Stesso discorso per le lampadine: meglio investire in quelle a risparmio energetico e preferire ad esempio le luci LED alle lampadine tradizionali; la spesa iniziale verrà ripagata dal risparmio a medio e lungo termine.