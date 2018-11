Risultati da record per il Black Weekend a Brugnato 5Terre Outlet Village

Liguria - Quello appena trascorso è stato un fine settimana da record per Brugnato 5Terre Outlet Village, grazie al Black Weekend, speciale promozione che prende spunto dal Black Friday, tradizionale appuntamento nato negli USA, che inaugura lo shopping natalizio. Tre giorni con un imperdibile sconto del 40% sul prezzo outlet nelle giornate di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 novembre, ha portato affluenze record nell’Outlet Village, letteralmente preso d’assalto dagli appassionati di shopping che hanno approfittato della promozione per dare ufficialmente il via agli acquisti natalizi. Confrontando i dati con quelli registrati nello stesso fine settimana dello scorso anno, le presenze hanno segnato un incredibile +30%, con vendite che hanno generato un +40% di fatturato. Dati confermati dai parcheggi del Centro, pieni fin dalla mattina per tutta la durata della promozione.



Le performance degli ultimi giorni testimoniano la crescita continua dell’Outlet Village che, grazie a iniziative come il Black Weekend e ad un’offerta sempre più ricca di negozi, porterà ad una chiusura dell’anno con il segno più. Brugnato 5Terre Outlet Village prevede di chiudere il 2018 con un +15% di fatturato ed un +10% di visitatori, rispetto al 2017. Numeri che confermano il successo del Centro diventato in poco più di quattro anni punto di riferimento per tutti gli appassionati di shopping e non solo dell’area, e meta sempre più frequentata dai numerosi turisti provenienti dalle vicine Cinque Terre e dalla Versilia.