Sagra del Pesce di Camogli, successo per la 68esima edizione

Liguria - Successo annunciato per la Sagra del Pesce di Camogli, famosa per la sua frittura di pesce e per l’impressionante maxi padella impiegata, appuntamento attesissimo che, nonostante l’incertezza del meteo, ha convogliato nel borgo decine di migliaia di visitatori. Organizzata dal Comune e dalla Pro loco di Camogli ha regalato una giornata da ricordare e permesso di assaporare la golosa frittura di pesce.



Evento - Il via alla manifestazione è avvenuto con la tradizionale benedizione della padella e dei pesci, intorno alle 9.15, a cura del Parroco di Camogli Don Danilo Dellepiane; a seguire, alla presenza delle autorità, si sono svolte le premiazioni consuete: Premio Camogli (Gruppo “U Dragun”), “Un Manifesto Per la Sagra del Pesce” (1°class. Alice Banfi, a seguire Adele Baldi e Riccardo Posadino (2° e 3° class.). “Premio del Pubblico” a Greta Baldi, sorella di Adele.



Pesce - Nel maxi padellone sono stati fritti ad arte almeno 30 quintali di pesce azzurro. Da anni la Sagra rappresenta un importante momento di convivialità ed atmosfera: migliaia di ospiti provenienti da tutta Italia si sono messi come di consueto ordinatamente in fila per aggiudicarsi la vaschetta di pesce arrivato direttamente dai pescherecci, offerto dalla Cooperativa Pescatori di Camogli e da Martini & C., fritto ad arte e distribuito in più riprese grazie all'impegno dei molti volontari presenti. Si stimano intorno alle 100.000 le persone intervenute nei giorni della manifestazione gastronomica che vede quale sponsor da vent’anni Friol, l’olio specifico per friggere che garantisce una frittura croccante e asciutta, grazie alla formula senza olio di palma e resistente alle alte temperature.