Saldi da record per Brugnato 5Terre Outlet Village

Liguria - Il primo fine settimana di Summer Sales a Bugnato 5Terre Outlet Village ha fatto registrare risultati da record: oltre 36.000 i visitatori in due giorni, 20% in più rispetto allo scorso anno, che hanno prodotto un +20% nel fatturato, rispetto alla partenza degli sconti estivi nel 2017. Risultati questi che testimoniamo la continua crescita di Brugnato 5Terre Outlet Village.



Le Summer Sales, l’iniziativa che propone sconti fino al 70 per cento sul prezzo outlet, proseguiranno fino al 20 agosto. Per agevolare l’afflusso di Clienti e visitatori sono confermati i collegamenti gratuiti con Bus Navetta in partenza da Genova, Pisa, Livorno, Lucca, Versilia e Parma.