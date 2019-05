Sestri Levante, domani apre `Mare&Mosto`, gli appuntamenti in programma

Liguria - Domenica 19 e lunedì 20 maggio 2019 torna all’Ex Convento dell’Annunziata, (via Portobello 1, Sestri Levante) la V edizione di Mare&Mosto - Le Vigne Sospese, la rassegna dedicata al vino e all’olio ligure organizzata da Ais Liguria, che quest’anno riunisce oltre 100 produttori vitivinicoli liguri e appartenenti all’ospite della nuova edizione, il Consorzio Alta Langa.



La prima giornata di Mare&Mosto, domenica 19 maggio, si apre con la tavola rotonda dal titolo “Recupero superfici vitate e autorizzazioni a nuovi impianti: un’emergenza da affrontare”, in programma alle 10 nella Sala Oleandro dell’Ex Convento dell’Annunziata. Dopo i saluti del presidente di Ais Liguria Alex Molinari e del sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio, prenderanno parte all'incontro Alessandro Carassale, storico del Dipartimento Scientifico dell’Università degli Studi di Genova, con alcuni cenni storici sulla viticoltura ligure e a seguire prenderà la parola l'architetto Adriana Ghersi sui "vigneti storici ed eroici, la premialità del recupero". Parteciperanno alla tavola rotonda anche Roberto Vegnuti del marketing territoriale dell’Università di Genova con l’intervento dal titolo “Il vino ligure e il mercato” e Oreste Gerini, direttore generale di Icqrf – Mipaaft che parlerà del seguente tema: “La legge: dai diritti alle autorizzazioni di reimpianto”. Presente anche l’assessore all'Agricoltura della Regione Liguria Stefano Mai, protagonista dell’intervento “La voce della regione: attenzioni, sensibilità, iniziative delle istituzioni”, e il presidente di Associazione Italiana Sommelier Antonello Maietta, che porterà il contributo “Proposte per il vino di Liguria”. Modera l’incontro Marco Rezzano, presidente di Enoteca Regionale della Liguria.



Dalle 12 la manifestazione entrerà nel vivo con l’apertura al pubblico della sala principale, visitabile fino alle 19.30, dove per tutta la giornata i visitatori e gli appassionati di enogastronomia potranno armarsi di calice e taccuino per incontrare i produttori liguri e assaggiare il loro vino, olio e prodotti del territorio. Alle 14.30 nella sala Oleandro, al piano superiore, si terrà l’incontro-degustazione “La Liguria e il millesimo 2018: analisi di un’annata controversa”, con la presentazione di venti vini sintesi delle diverse denominazioni, in cui interverranno Marco Rezzano, Augusto Manfredi e l’enologo Giorgio Baccigalupi. Alle 16 si prosegue con l’incontro-degustazione “Piace o non piace? La percezione degli oli Liguri da parte dei consumatori” a cura di Olio Officina, in cui si approfondirà la conoscenza di alcuni oli extra vergini di oliva Dop Riviera Ligure. L'incontro è condotto dall'oleologo Luigi Caricato insieme al capo panel Francesco Bruzzo.



La giornata di domenica si chiude alle 18.30 con la premiazione dei vincitori dei concorsi “Mare&Mosto Piatto DiVino” e “Cocktail di Mare&Mosto”, la novità della V edizione della rassegna. Ais Liguria premierà il miglior ristorante e locale di Sestri Levante e della provincia di Genova che si è impegnato a realizzare gustosi piatti e cocktail a tema “Mare&Mosto”, con protagonisti i prodotti del territorio ligure. I vincitori si aggiudicheranno un Corso di Qualificazione Professionale per Sommelier AIS del valore di 1800,00 euro.