Sì all´accreditamento dei privati per l´erogazione di servizi per l´impiego

Berrino: «Si rafforza la rete territoriale»

Liguria - «Semplificazione, più concorrenza e il rafforzamento della rete territoriale sono fattori che miglioreranno notevolmente l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro in Liguria. Aumentare l'occupazione nella nostra Regione continua ad essere per noi la priorità assoluta del nostro mandato e continueremo a lavorare in questa direzione senza sosta»: è il commento del presidente della Regione Giovanni Toti all'approvazione da parte della giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Politiche attive del Lavoro Gianni Berrino, dell'accreditamento di 8 operatori privati per l'erogazione di servizi per l'impiego.



«Dopo la verifica effettuata da Alfa – spiega l'assessore Berrino – delle domande pervenute, otto enti privati sono risultati essere in possesso dei requisiti necessari all'erogazione dei servizi con professionalità definite per dare un'assistenza completa a tutte le esigenze dei cittadini nell'inserimento lavorativo e in percorsi formativi, per l'avvio all'attività autonoma e per l'incrocio tra domanda e offerta». Gli otto enti privati accreditati sono: Umana spa, Staff spa, Consorzio Agorà, Proxima scarl tutte con sede a Genova; Conform srl con sede in tutte le province della Liguria; Cpfp Pastore srl con due sedi a Imperia; Villaggio del Ragazzo con sedi a San Salvatore di Cogorno, Chiavari e Genova.



«L'accreditamento di soggetti privati – commenta l'assessore Berrino – consentirà, anche in Liguria come in tutte le altre regioni in cui già da anni sono attivi i servizi, di rafforzare la rete territoriale rivolta all'impiego e di efficientare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. Auspichiamo, inoltre, come annunciato dal nuovo ministro in un recente tavolo a cui ho partecipato, che il governo implementi le risorse per i Centri per l'impiego in un'ottica di valorizzazione delle loro funzioni».