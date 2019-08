Sostegno agricoltura sociale, prorogati i termini per le domande

Liguria - La Regione Liguria ha deciso di prorogare il termine per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla Misura M16.09 "Aiuti per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura sociale" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.



La Misura M16.09 sostiene l'attuazione di progetti di cooperazione tra il settore agricolo e quello del sociale, per promuovere in Liguria l'agricoltura sociale come uno degli aspetti più innovativi della multifunzionalità delle attività agricole e per il ruolo attivo e diretto che l'impresa agricola può svolgere nella società civile e nel mondo del terzo settore.

Inizialmente la chiusura del bando, approvato con delibera di Giunta regionale 465/2019 e avente una dotazione finanziaria pari a 1.720.000 euro, era prevista per il giorno 31 luglio 2019.



Lo spostamento temporale è stato deciso a seguito delle note pervenute da parte di ASL 1 e di CIA Liguria, Coldiretti Liguria e Confagricoltura Liguria con le quali questi enti richiedevano di posticipare il termine di chiusura, a seguito delle difficoltà incontrate per la formazione dei partenariati locali e per la messa a fuoco di proposte progettuali concordate tra i partner stessi.

Pertanto la Regione ha ritenuto opportuno di prorogare il nuovo termine di chiusura del bando al giorno 30 settembre 2019.