Spiagge demaniali, concessioni prolungate fino al 2033

Liguria - Dal Settore Demanio Marittimo della Regione Liguria è arrivata una circolare esplicativa ai Comuni, all’Agenzia Regionale per il Demanio, alle Autorità Portuali ed alla Direzione Marittima di Genova. Nel documento viene precisato quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2019 sulle concessioni demaniali soprattutto vengono fornite preziose indicazioni ai Comuni, in attesa che le Amministrazioni dello Stato competenti diano indicazioni.



Concessioni - L’estensione della durata di 15 anni è da intendersi per le concessioni dei beni demaniali marittimi riguardanti le attività turistico ricreative, le attività di servizi pubblici, le attività portuali e produttive, compresa la pesca. E’ da applicare a tutte le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della Legge, 1 gennaio 2019, ed indipendentemente dalla natura dell’atto con cui è stata rilasciata la concessione (licenza o atto formale). Viene, inoltre, data indicazione ai Comuni di comunicare ai concessionari la nuova durata del titolo in loro possesso, precisando che la validità è prolungata al 31 dicembre 2033.