Jackpot sfiorato a Sestri Levante

Liguria - Jackpot sfiorato per un giocatore di Sestri Levante, in provincia di Genova, che grazie a un 5 ha centrato un premio da 61mila euro. La schedina vincente è stata convalidata alla ricevitoria Tabaccheria Minerva, in via Giacomo Balbi 24.



Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 29,1 milioni. La sestina esatta è stata realizzata l'ultima volta lo scorso 17 aprile, con 130,2 milioni di euro finiti a Caltanissetta, mentre in Liguria, come riporta Agipronews, il 6 non è mai stato centrato.