Sviluppo economico, approvati tre bandi per le imprese

Liguria - Approvati nella Giunta di oggi tre provvedimenti per le imprese su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico. Si tratta del rifinanziamento di due bandi a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale e dell’approvazione del Programma annuale delle attività della Commissione regionale per l’artigianato.



Imprese - Il primo provvedimento approvato è il rifinanziamento del bando per l’efficientamento energetico nelle piccole e medie imprese che si è chiuso lo scorso 11 marzo riscuotendo notevole successo: ben 200 le domande pervenute per un totale di 26 milioni di euro di finanziamenti richiesti su 8 milioni di euro di dotazione iniziale. Con l’impegno di ulteriori 3 milioni e 620 mila euro si vuole ampliare il numero dei beneficiari del bando e consentire lo scorrimento in graduatoria.



Occupazione - Approvato anche l’incremento delle risorse destinate all’azione 3.7.1 del Fesr con 2 milioni di euro da destinare al bando per l’avvio e il rafforzamento delle imprese sociali capaci di creare opportunità occupazionali. Il precedente bando si era chiuso nel luglio 2018 con 74 domande presentate che hanno saturato il plafond di 4 milioni di euro. Anche per il 2019 l’impegno a lavorare su questa duplice valenza: sostenere le imprese che producono effetti socialmente desiderabili e incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro duraturi. Il bando sarà attivato attraverso la finanziaria ligure per lo sviluppo economico, Filse.



Artigianato - Infine l’approvazione del Programma annuale di attività della Commissione regionale per l’artigianato che prevede l’impegno contestuale di 50 mila euro a favore della Camera di Commercio di Genova, quale capofila, per promuovere e valorizzare l’artigianato artistico regionale, tipico e di qualità legato al marchio Artigiani in Liguria. L’impegno delle risorse, ai sensi della Legge regionale 3/2003 (Legge quadro sull’Artigianato), ha lo scopo di valorizzare gli artigiani del marchio regionale e le figure di Maestro Artigiano ad esso legate. Sono ormai 550 le imprese aderenti e ben 23 le tipologie di lavorazione artigianale, tipica e di qualità tutelate dal marchio Artigiani in Liguria. L’impegno è quello di far crescere il numero delle imprese artigiane aderenti e le tipologie artigianali attraverso il lavoro dell’Osservatorio regionale che ha il compito di mappare le attività, le imprese e i settori da salvaguardare e promuovere come eccellenze regionali.