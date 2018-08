Sviluppo economico, Benveduti: «Segnali importanti di crescita, attività portuale trainante»

Liguria - «I dati di Confindustria Genova e la fotografia scattata oggi da Unioncamere Liguria indicano che in città e nella regione ci sono i primi importanti segnali di ripresa. La crescita dell'occupazione, su base regionale, nel secondo trimestre, di oltre 364mila unità indica come le nostre imprese abbiano ritrovato la speranza e la voglia di investire: Regione Liguria, con gli strumenti a propria disposizione, sta puntando proprio sul sostegno a investimenti che creino le giuste condizioni alla creazione di nuovi posti di lavoro, mettendo a sistema i fondi europei»: lo dichiara l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, commentando gli ultimi dati pubblicato sul contesto economico ligure.



Movimenti - «Il report di Confindustria Genova – continua l'assessore Benveduti – conferma chiaramente la crescita del porto di Genova, con un aumento del 5,7% dei teus movimentati nel primo semestre 2018 rispetto al precedente. L'andamento di crescita del traffico merci nello scalo genovese ci fa ben sperare perché storicamente è il traino del tessuto economico locale, ma conferma anche l'assoluta importanza di infrastrutture, come Gronda e Terzo Valico, che diano respiro e slancio alle attività portuali e liberino dal congestionamento l'attuale sistema viabilistico, sull'orlo del collasso. Sicuramente i progetti sono sempre migliorabili ma, come sottolineato più volte dal sottosegretario ai Trasporti Rixi e ribadito dal presidente Toti, non si può prescindere dalla loro realizzazione, nell'interesse della Liguria, del Nord Ovest e del sistema Paese in generale».