Top destinazione turistica italiana, molte città liguri nel contest

Liguria - Genova, Portofino, Manarola, Vernazza, Monterosso e La Spezia sono le sei località liguri selezionate da Italia da scoprire per il concorso nazionale per la scelta della miglior destinazione del 2018.



Italia - Il portale turistico aveva annunciato qualche giorno fa sulla propria pagina Facebook il nuovo concorso nazionale alla scoperta delle meraviglie che il territorio italiano offre. Dopo aver eletto, infatti, la città più bella d’Italia (Genova) durante il mese di agosto del 2017 e la cittadina turistica più bella d’Italia (Montalbano Elicona) durante il periodo invernale sempre dello scorso anno, adesso propone ai propri utenti un nuovo sondaggio/concorso: la top destinazione italiana del 2018.



Classifica - Grazie ai consigli arrivati dai tantissimi utenti si è riuscito a fare un elenco che comprende sei città per ogni regione. «Per noi è un onore poter organizzare eventi online di questa tipologia. Il nostro obiettivo è da sempre stato quello di andare alla scoperta – sottolineano dallo staff di Italia da scoprire – del territorio nazionale e dell’offerta turistica italiana».



Per consultare l'elenco delle città in gara e il regolamento della manifestazione clicca qui