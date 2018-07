Turismo, 2.5 milioni di presenze tra aprile e maggio

Liguria - Sono oltre 2 milioni e 500 mila le presenze registrate in Liguria nei mesi di aprile e maggio, secondo i dati registrati dall'Osservatorio turistico regionale, che raccoglie i dati degli operatori turistici del territorio. In evidenza è la crescita a maggio dell'oltre il 9% rispetto allo stesso periodo del 2017, pari a 113.600 in più. rilevante è la crescita delle presenze straniere di circa il 9,5% rispetto a maggio 2017, in particolare sulla provincia di Genova dove l'aumento è stato del 13% e su Imperia (+11%).



Estate - «I numeri ci stanno dando ragione di tutti gli investimenti che abbiamo fatto per riportare la Liguria al centro dei flussi turistici", ha sottolineato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "Proprio in questi giorni stiamo ammirando in televisione lo spot che per la prima volta dopo tanti anni promuove la nostra regione a livello nazionale. Sarà sicuramente un'estate di successo per la nostra regione, questi primi dati ci confermano come abbiamo intrapreso la strada giusta».



Turismo - «Il mese di maggio – commenta l'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino – ha rappresentato un buon primo assaggio d'estate, che fa ben sperare per l'andamento complessivo della stagione balneare. L'obiettivo è quello di poter indirizzare i flussi dalla costa all'entroterra e con la campagna #orgoglioliguria contiamo proprio sui liguri, semplici residenti e operatori, nel farsi ambasciatori delle bellezze della nostra regione, diventando parte attiva della nostra campagna promozionale". A livello provinciale, nel mese di maggio 2018, rispetto allo stesso mese 2017, in provincia di Genova le presenze sono cresciute di circa il 12% - 41.700 in più -, a Imperia del 10,5% - 24.400 in più -, alla Spezia del 14,4% - 37mila in più – a Savona del 2,5% - 10mila in più».