Turismo, Berrino: «Fissato un incontro con gli operatori del Tigullio»

Liguria - «La Bit ha offerto l'occasione per un chiarimento informale con gli albergatori del Tigullio dopo le polemiche della settimana scorsa. Ci vedremo lunedì prossimo, il 18 febbraio, in un incontro aperto a tutti gli operatori per confrontarci e illustrare nel modo migliore le strategie dedicate al territorio. Dobbiamo ripartire tutti insieme»: così l'assessore al turismo Gianni Berrino, oggi alla Bit di Milano, in una dichiarazione a margine della conferenza stampa nello stand Liguria.



«Comprendo la preoccupazione per le prenotazioni che non sono al livello del 2018 - continua Berrino - ma credo che sia indispensabile dare solo messaggi positivi, in questa fase così delicata, intorno alla Liguria come destinazione turistica. Possiamo farlo perché ne abbiamo i motivi: stiamo lavorando per arrivare ai ponti primaverili con la strada di Portofino riaperta e il golfo del Tigullio ripulito, e tutto procede come da programma. Gli investimenti necessari sono stati fatti tempestivamente. Politicamente e amministrativamente ci siamo mossi da subito sia per riparare i danni sia per commisurare la promozione alla situazione attuale».



«La Liguria e il Tigullio - conclude - non hanno bisogno di piangersi addosso ma solo di far vedere, come sempre, tutta la loro bellezza».