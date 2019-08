Turismo, buon cibo e bandiere blu rendono la Liguria fortemente attrattiva per italiani e stranieri

Liguria - Segnali positivi per il turismo Ligure dove, nonostante il meteo incerto degli scorsi mesi, si stima un aumento dell'8% di presenze per il mese di giugno, mentre per tutto agosto sono attesi circa 3milioni di vacanzieri, che affolleranno le strutture alberghiere ed extralberghiere. Per la giornata di Ferragosto tra le possibilità offerte spicca quella di trascorrere il proprio tempo in agriturismo, all'insegna della buona tavola e del relax all'aria aperta.



È quanto riporta Coldiretti Liguria, nell'affermare che, tra i borghi dell'entroterra e il record di bandiere blu, sinonimo di acque pulite e ottimi servizi balneari, date a ben 30 località della costa, la Liguria è una meta molto apprezzata dai turisti sia italiani che stranieri. Il 2018 ha registrato in Liguria la presenza complessiva di più di 15milioni di turisti, 6 milioni dei quali hanno scelto di soggiornare in strutture extralberghiere, strutture dove rientrano anche gli agriturismi di Campagna Amica sparsi sull'intero territorio regionale.







"Il turismo per la Liguria – affermano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa – rappresenta un importante volano per far decollare l'economia locale, ed è un segnale positivo che sempre più viaggiatori, provenienti da ogni parte del mondo, scelgano i caratteristici paesaggi liguri per trascorrere le proprie vacanze e la buona cucina locale per vivere veramente il territorio. A far scegliere poi l'agriturismo rispetto alle altre forme di ristorazione è certamente l'opportunità di conciliare la buona tavola con la possibilità di stare all'aria aperta avvalendosi anche delle comodità e dei servizi offerti. Tra questi in Liguria si può scegliere tra un buon numero di agriturismi associati a Campagna Amica Liguria, strutture che hanno fatto della distintività e qualità i propri cavalli di battaglia e dove si ha la possibilità di apprezzare le ricette tipiche custodite da generazioni di agricoltori. Chi invece ha scelto il mare per il proprio soggiorno, potrà assaporare il meglio del pesce a miglio zero grazie agli ittiturismi Campagna Amica presenti, dove i pescatori propongono le ricette tipiche del mar Ligure ".