Turismo, primo tavolo in Regione sull´Alta Via dei Monti Liguri

Liguria - Si è svolto oggi a Genova il primo tavolo regionale per il prodotto turistico dedicato all'Alta Via dei Monti Liguri. Il tavolo, convocato dall'assessore regionale al Turismo, ha visto la partecipazione di oltre cento intervenuti tra amministratori, associazioni e operatori economici dei territori interessati.



Unanime tra i partecipanti la consapevolezza che l'Alta Via possa rappresentare un'importantissima risorsa per la destagionalizzazione del turismo e lo sviluppo dell'entroterra con un lavoro di valorizzazione e creazione del prodotto che deve vedere un forte coinvolgimento del territorio.



Nelle prossime settimane, coordinati dagli uffici regionali, proseguiranno i lavori per arrivare in tempi rapidi ad una definizione di un piano operativo per la nascita del prodotto Alta Via dei Monti Liguri.