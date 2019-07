Turismo, siglato un ulteriore accordo tra Liguria e Valle d´Aosta

Liguria - E’ stato siglato questo pomeriggio a Portofino dagli assessori di Regione Liguria Gianni Berrino e Valle d’Aosta Laurent Vierin, alla presenza dei sindaci di Portofino Matteo Viacava e di Courmayeur Stefano Miserocchi un nuovo accordo di collaborazione tra le due regioni.



Obiettivi - L’accordo ha l’obiettivo di rafforzare i rapporti di collaborazione tra le due regioni attraverso l’individuazione di azioni sinergiche, un calendario di iniziative comuni, la pianificazione e l’attuazione di azioni di promozione turistica in una strategia di co-marketing (ad esempio proposte di pacchetti vacanza "montagna-mare") e la promozione di una collaborazione tra i propri operatori turistici. Dall’accordo sottoscritto oggi, della durata triennale e rinnovabile, nasce quindi un’intesa che consentirà di usufruire al meglio delle opportunità offerte dai progetti di cooperazione transfrontaliera e transnazionale co finanziati dai fondi europei per un rilancio delle economie turistiche locali mediante la predisposizione di progetti in partenariato.



Incontro - «Questo accordo di collaborazione è il naturale seguito dell’incontro tra Portofino e Courmayeur avvenuto a marzo – ha dichiarato Gianni Berrino – Da oggi i turisti che vengono da lontano in Liguria o in Valle d’Aosta potranno usufruire di un’offerta turistica completa. Mare e montagna si potranno coniugare benissimo sia d’inverno che d’estate grazie alla vicinanza geografica». «Il nostro mare più vicino si unisce alle loro montagne più amate – ha commentato l’assessore al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali della Val D’Aosta Vierin – Con questo accordo intendiamo creare sinergie tra i sistemi turistici delle due regioni da migliorare la complementarietà delle destinazioni turistiche in termini sia di offerta che di promozione, ma anche di scambi di flussi e strategie condivise».