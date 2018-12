Un anno di Stile con Genova nel cuore, è il calendario 2019 di Confartigianato

Liguria - Non solo artigianato nel Calendario 2019 di Confartigianato Liguria e Stile Artigiano. Quest'anno c'è anche una dedica speciale da parte dell'intero sistema associativo, tutta per Genova: nelle foto in copertina, il presidente nazionale Giorgio Merletti e il segretario nazionale Cesare Fumagalli indossano la maglietta “Genova nel cuore”, a testimoniare la forte vicinanza di tutta Confartigianato alla città, anche nei prossimi 12 mesi.



E poi, pagina dopo pagina, il calendario non può che esaltare le eccellenze del nostro territorio, focalizzandosi in particolare sulle micro e piccole imprese che hanno partecipato alla decima edizione genovese di Stile Artigiano Fashion, Food & Design (18-20 maggio 2018).

Negli scatti del fotografo genovese Carlo Alberto Alessi la bellezza e la bontà delle produzioni liguri sono state affiancate dalla simpatia e dal sorriso di Carlo Denei, cabarettista, autore televisivo e cantautore italiano.



"Vicini a Genova e vicini alle nostre imprese: ecco il messaggio che il calendario 2019 vuole dare alla città e al mondo produttivo della Liguria – commenta Giancarlo Grasso, presidente regionale di Confartigianato Liguria – Vogliamo essere a fianco delle nostre micro e piccole realtà imprenditoriali, non solo valorizzando giorno dopo giorno le loro eccellenze produttive, anche attraverso la promozione del marchio Stile Artigiano, ma anche ponendoci come punto di riferimento per tutti i piccoli imprenditori, fornendo loro i servizi necessari allo svolgimento dell'attività produttiva: dalla rappresentanza all'assistenza, dall'accesso al credito alla formazione".



18 le imprese protagoniste del nuovo Calendario: per Genova (e provincia) Alice Maviglia (moda), Antica Vaccheria Genovese (pinseria), Artline (accessori moda), Carlo Fornaio di Albaro (panificazione), Colorvelvet (disegni su velluto), Conti Pasticceria (dolci), Dalpian il Sottobosco (conserve di frutta), Diversamente Bijoux (accessori moda), la rete Evolgo! (autoriparazione), Foan (ottone), Filigranart (filigrana di Campo Ligure), I Profumi della Liguria (bellezza), Laboratorio del Rame (lavorazione rame), Livingstone (lavorazione in pelle) e Pedemonte Bike (biciclette). Dalla Spezia campeggia il Birrificio del Golfo, mentre dall'imperiese l'Azienda Agricola Damiano (olive) e Otre d'Or (prodotti tipici).



"La Liguria deve ripartire dall’eccellenza e dalle peculiarità dei territori – commenta l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – Per costruire il nostro futuro vogliamo valorizzare la tradizione: la sfida è quella di trovare strumenti moderni per consentire ad artigiani e commercianti di ampliare i loro mercati, sostenendo la crescita della domanda per creare sviluppo, occupazione duratura e benessere per il territorio".



"Questo calendario annualmente rinnova l'appuntamento con le eccellenze artigiane – spiega l'assessore al Turismo, Commercio e Artigianato del Comune di Genova, Paola Bordilli – Ringrazio Confartigianato Liguria che permette di mettere in mostra la qualità e la professionalità che le nostre aziende posseggono e di ricordarcelo ogni giorno. Andiamo fieri di queste realtà e per loro continuiamo a lavorare".