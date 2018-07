Vacanze e cibo: 8 liguri su 10 attratti dalle tradizioni degli altri Paesi

Un’indagine Doxa per conto di Groupon analizza il mondo della ristorazione a 360 gradi

Liguria - «Paese che vai, usanza che trovi. Recita così un noto proverbio popolare, che trova effettivo riscontro anche nelle scelte di tutti noi quando ci troviamo a decidere la meta delle nostre vacanze, analizzando tutti i pro e i contro prima di arrivare alla conclusione finale»: un’indagine Doxa commissionata da Groupon, azienda leader nel settore degli acquisti online, rivela come tra i criteri di scelta ci sia anche la voglia di provare nuovi sapori e di fare un viaggio gastronomico attraverso le tradizioni culinarie offerte dalla meta. In fondo, le emozioni e le memorie di un viaggio passano non solo attraverso paesaggi e sensazioni, ma anche attraverso il ricordo di un particolare gusto.



Cibo - Ma i liguri, che sono così legati alle proprie radici territoriali e culinarie, come si comportano quando viaggiano? Dalla ricerca emerge che il 78% degli intervistati sceglie la meta di un viaggio o di una gita anche in base alle specialità enogastronomiche del luogo e l’88% è disposto a viaggiare per raggiungere un locale al di fuori della regione dove vive per sperimentare nuovi piatti. Un particolare piatto o un ristorante tipico diventano quindi a loro volta mete nelle mete, particolari punti di interesse sulla mappa o semplicemente una scusa per organizzare una gita fuori porta in attesa delle vacanze vere.



Cucina - Alla domanda “Se ti trovassi all’estero, cosa sceglieresti di mangiare?”, i liguri non hanno dubbi: il 91% risponde di provare le specialità straniere del luogo, mentre solo il 9% si mostra ossessionato dalla cucina nostrana e sceglie un piatto italiano per andare sul sicuro. Curiosa anche la classifica delle Regioni italiane più disposte a sperimentare, la cui top 3 prevede Toscana (94%), Liguria (91%) e Campania (91%). Infine, l’indagine studia i criteri di scelta di un ristorante o locale quando si è in una città o paese che non si conosce. Per i liguri, al primo posto della classifica c’è la ricerca online sui siti o sulle app di recensioni (71%), seguita dalla richiesta di suggerimenti alle persone del luogo (38%) e dal girovagare scegliendo direttamente per strada mentre si passeggia (32%). Appena fuori dal podio ci sono i consigli del personale dell’hotel dove si alloggia (33%) e all’ultimo posto la consultazione della cara vecchia guida cartacea, che comunque si difende con un buon 21%.