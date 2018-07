Vacanze, oltre un milione i turisti in viaggio col camper

E' emerso da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione del primo grande esodo estivo

Liguria - «Sono circa 1,5 milioni i turisti in viaggio quest’estate con il camper in Italia dove la produzione ha fatto registrare un aumento record del 16% nel primo semestre del 2018»: è emerso da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione del primo grande esodo estivo sulla base dei dati dell’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, secondo cui circa 800.000 italiani e 700.000 stranieri hanno scelto questa tipologia di vacanza puntando sulle mete di villeggiatura più tradizionali del Belpaese.



Turismo - «La flessibilità – ha sottolineato la Coldiretti – è la qualità più apprezzata dai camperisti insieme alla possibilità di visitare più luoghi durante il viaggio che consente di fare una esperienza di turismo “integrale” in pochi giorni, ma anche di cambiare idea a seconda delle condizioni del posto o del meteo. L’offerta turistica Made in Italy continua la Coldiretti – ha colto questa opportunità e lungo tutta la Penisola sono disponibili servizi, aree di sosta e quasi tremila campeggi al mare, nelle città d’arte, in montagna e anche in campagna».



Agriturismo - «Si stima che in Italia – ha sottolineato la Coldiretti – siano presenti circa 12mila piazzole di sosta negli agriturismi italiani che sono particolarmente apprezzate dagli amanti della vacanza all’aria aperta come i camperisti. Molte aziende agrituristiche di Campagna Amica infatti – conclude la Coldiretti – si sono attrezzate con l’offerta di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione di spazi per picnic, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all’acquisto dei prodotti aziendali».