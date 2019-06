Via alla presentazione delle domande per aderire al bando regionale a sostegno delle edicole

Liguria - Scatta martedì 4 giugno l'apertura della presentazione delle domande per il bando emesso da Regione Liguria a sostegno delle edicole liguri. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 60% calcolato sulle spese ammesse a contributo.



Sono agevolabili le iniziative per la realizzazione delle quali siano stati ritenuti ammissibili investimenti non inferiori a 2.500 euro e non superiori a 10.000 euro, anche se l’investimento complessivo risulta più elevato.



Sono ammissibili esclusivamente le spese riferite a progetti da avviare o avviati a far data dal 1° gennaio 2019 e non conclusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione e riguardanti le seguenti tipologie di interventi: opere inerenti la struttura dei punti vendita, dotazioni informatiche per l’erogazione di servizi e informazioni a favore della clientela, attrezzature, strumentazioni o macchinari funzionali a interventi di innovazione, miglioramento e/o ampliamento dei servizi offerti con particolare riferimento al settore dell’informazione turistica e della logistica cosiddetta “dell’ultimo miglio”.



Le domande devono essere presentate dal 4 all’11 giugno 2019. La dotazione finanziaria consiste in soli 50mila euro, ma la Regione ha manifestato la disponibilità e la volontà di rifinanziare il bando in caso di un numero di domande significativo. Bando e modulistica scaricabili al seguente link: http://www.filse.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=240&Itemid=154