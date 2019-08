Incidente in A26 poco prima delle 8: code e rallentamenti tra Masone e il bivio per la A10

Liguria - Brutto incidente questa mattina in A26 tra Masone ed il bivio per la A10 dove - nel tratto in direzione di Genova - l'autista di un camion ha perso il controllo del mezzo all'altezza del km 1, finendo per sbandare e, successivamente, andare a sbattere.



Le ripercussioni - Fortunatamente non sembrano esserci altri mezzi coinvolti.che ha sbandato, senza coinvolgere altri mezzi, all’altezza del km 1. Intorno alle 8 di questa mattina le code avevano superato i 4 km, ma anche adesso il traffico risulta ancora congestionato e rallentato.