Colpo di coda dell´inverno sulla Liguria

Liguria - Molto nuvoloso sul ponente, prevalentemente coperto altrove con precipitazioni anche intense che oltre gli 800-1000 m potranno risultare nevose sull'appennino centro-orientale, addirittura qualcosa di meno in caso di precipitazioni più intense, possibili accumuli di 10 -15 cm in Appennino sopra i 1000 metri. Graduale esaurimento dei fenomeni a partire dal pomeriggio: questa la previsione del portale Liguriameteo.net.



Temperature: Fascia costiera (Min 7°C ÷ 10°C / Max 9°C ÷ 12°C). Entroterra (Min 3°C ÷ 7°C / Max 7°C ÷ 10°C)



Vento moderato o forte da N-E con raffiche notevoli allo sbocco delle valli ed in mare aperto ma in indebolimento in giornata. Mare molto mosso sottocosta, agitato al largo.



Avvisi meteo: Vento forte con locali raffiche oltre i 100 km/h su savonese e genovese di ponente