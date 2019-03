Liguria - Poco o parzialmente nuvoloso sull'imperiese per nubi in prevalenza alte e sottili, sul resto della regione sarà aggiunto anche qualche addensamento a media-bassa quota che disturberà maggiormente il soleggiamento. Precipitazioni assenti salvo locali deboli precipitazioni sullo spezzino in tarda serata: questa la previsione del portale Liguriameteo.net



Temperature: Fascia costiera (Min 8°C ÷ 11°C / Max 13°C ÷ 16°C). Entroterra (Min 6°C ÷ 10°C / Max 9°C ÷ 13°C)



Vento debole da SE in rinforzo in giornata sul centro-levante e da N-NE sul ponente. Mare mosso.