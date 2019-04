In arrivo la fase clou del peggioramento

Liguria - Nel corso della notte e della prima parte della mattinata precipitazioni diffuse di intensità moderata o forte, localmente anche a carattere di rovescio, transiteranno da ponente verso levante. Da metà mattinata prime schiarite su imperiese e savonese che diventeranno più ampie nel pomeriggio. Su genovese e spezzino la nuvolosità rimarrà compatta fino al tardo pomeriggio con esaurimento delle precipitazioni in tarda mattinata, migliora poi in serata: questa la previsione del portale Liguriameteo.net.



Temperature: Fascia costiera (Min 10°C ÷ 13°C / Max 13°C ÷ 16°C). Entroterra (Min 5°C ÷ 9°C / Max 9°C ÷ 13°C)



Venti e mare: Vento moderato da SO, in indebolimento in serata. Mare molto mosso o localmente agitato.