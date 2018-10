Instabilità sulla Liguria: inizia così ottobre

Liguria - Nella notte spiccata instabilità su savonese di levante, genovese e spezzino con rovesci e temporali molto sparsi in esaurimento poco dopo l'alba. A seguire ampie schiarite ovunque, ad eccezione dei versanti padani del savonese e del genovese di ponente, ma già dalla tarda mattinata la nuvolosità tornerà ad aumentare ovunque con nuovi rovesci e temporali sparsi su tutta la regione nel corso del pomeriggio e, in maniera meno estesa, in serata: questa la previsione del portale Liguriameteo.net.



Temperature: Fascia costiera (Min 14°C ÷ 17°C / Max 19°C ÷ 22°C). Entroterra (Min 7°C ÷ 11°C / Max 17°C ÷ 21°C)



Al mattino vento debole o moderato da N-NE sul centro-ponente, da E-SE sul levante. Dal pomeriggio generale brusca rotazione da N-NE ed intensificazione fino a moderato o forte. Mare al mattino poco mosso o mosso sottocosta, mosso al largo ma con moto ondoso in generale aumento dal pomeriggio specie al largo dove risulterà agitato in serata.



Avvisi meteo: Venti settentrionali forti a raffiche dal pomeriggio, localmente fino a 90-100 km/h.