Le previsioni sulla Liguria

Liguria - Tra parzialmente e molto nuvoloso su tutta la regione con locali pioviggini su centro-levante, specie in serata: questa la previsione del portale Liguriameteo.net.



Temperature: Fascia costiera (Min 7°C ÷ 10°C / Max 12°C ÷ 15°C). Entroterra (Min 1°C ÷ 5°C / Max 9°C ÷ 13°C)



Al mattino vento debole a direzione variabile. Nel pomeriggio vento moderato da SO sul ponente e al largo, da SE sul centro-levante. In serata vento moderato o forte da SO ovunque. Mare inizialmente poco mosso ma con moto ondoso in aumento fino a molto mosso o localmente agitato al largo in serata.