Nuvole sul centro della Liguria, schiarite a Ponente e Levante

Liguria - Alternanza di schiarite ed annuvolamenti associati a rovesci e temporali sparsi. Le precipitazioni, che in ogni caso saranno intervallate da lunghe pause asciutte, saranno più probabili sul settore centrale ed in generale nelle zone interne nel pomeriggio. Non si escludono locali fenomeni di forte intensità con possibilità di grandine. Attenuazione dei fenomeni in serata: questa la previsione del portale Liguriameteo.net.



Temperature: Fascia costiera (Min 21°C ÷ 24°C / Max 26°C ÷ 29°C). Entroterra (Min 17°C ÷ 21°C / Max 25°C ÷ 29°C).



Vento debole o moderato da S-SE, in indebolimento in serata. Mare mosso.



Avvisi meteo: Possibili locali temporali di forte intensità associati a grandine e forti raffiche di vento .