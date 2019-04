Piogge in arrivo, su Genova scatta l´allerta gialla

Liguria - Un marzo prevalentemente soleggiato non ha certo fatto dimenticare ai liguri le caratteristiche piogge del cambio di stagione, che - forse non puntualissime - sono arrivate anche quest'anno. La perturbazione atlantica - che ha già sporadicamente investito la nostra regione nelle ultime ore - si sfogherà in maniera più sentita a partire dalle prossime ore.



L'allerta - La Protezione civile ha diramato poco fa l'allerta idrogeologica per temporali gialla su tutta la ragione. Per quel che concerne la zona B (quella di Genova), l'allerta partirà alle 00.00 e sarà attiva fino alle 15.00 di domani (giovedì 04 aprile 2019). Si attendono aggiornamenti su eventuali sviluppi.



Previsione - Il peggioramento, dunque, si farà più intenso dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 aprile, con piogge diffuse (più insistenti sul centro Levante), rovesci e possibili temporali su tutte le zone. Dalle prime ore della prossima notte ulteriore accentuazione dei fenomeni su tutta la regione, con precipitazioni, anche temporalesche, possibili grandinate e brusco calo dello zero termico tanto che, nelle zone interne del savonese e del centro Levante, la neve potrà fare la sua comparsa intorno ai 1000 metri. Attenzione anche al vento di burrasca dai quadranti meridionali e alla mareggiata di scirocco sul centro Levante (moto ondoso in lento calo dalla mattinata di domani). Un’attenuazione graduale dei fenomeni è attesa tra il pomeriggio e la serata di domani, giovedì 4 aprile.