`Fermate la legge sui parchi`: appello ambientalista alla giunta Toti

Liguria - Fermare la riforma dei parchi e aprire un tavolo un tavolo tecnico tra Regione e associazioni ambientaliste per scongiurare il taglio di circa mille ettari di 42 aree protette previsto dalla legge regionale di riforma del sistema dei parchi. Lo chiedono, in un comunicato congiunto, club Alpino Italiano, WWF Italia, Legambiente, Italia Nostra, Lipu, FIE, Cittadini Sostenibili, Fridays For Future e Federparchi alla vigilia del voto del disegno di legge previsto per domani in Consiglio regionale.



Le associazioni chiedono "una pausa di riflessione e l'apertura di una discussione tecnica che esplori tutte le possibilità per emendare il disegno di legge". Tra gli obiettivi: il mantenimento delle attuali 42 aree protette locali presenti in provincia di Savona, il mantenimento di una previsione di istituzione del parco naturale regionale del finalese, il mantenimento delle attuali perimetrazioni dei confini di parchi regionali liguri esistenti e l'implementazione dell'attività di vigilanza nelle aree protette.