`Giorno della Memoria` e `Foibe`, aperti i bandi di concorso

Liguria - Il Consiglio regionale ha emesso i bandi di concorso, rivolti agli studenti delle scuole medie superiori liguri, sui temi Il sacrificio degli italiani della Venezia Giulia Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli” e “27 gennaio: Giorno della Memoria” .



Il concorso “Il sacrificio degli italiani della Venezia Giulia Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli”, giunto alla diciottesima edizione, è indirizzato agli iscritti dal terzo al quinto anno. Gli elaborati dovranno essere dattiloscritti.

La traccia scelta per questa edizione è “1918 – Fiume: un’utopia italiana” .



Il concorso “27 gennaio: Giorno della Memoria”, giunto alla tredicesima edizione, è indirizzato agli iscritti dal primo al quinto anno. Gli elaborati possono essere brani di prosa, poesie, racconti, articoli anche in forma di intervista, sculture, rappresentazioni pittoriche, brani musicali o pièce teatrali presentati in supporto informatico digitale.

La traccia scelta per questa edizione del concorso è “Le testimonianze dei sopravvissuti alla Shoah costituiscono un patrimonio per le generazioni future, che i mezzi di comunicazione rendono oggi accessibili a tutti. Quali le tue riflessioni dopo l’ascolto?”





Entrambi i bandi sono pubblicati sul sito di Regione Liguria nella sezione del Consiglio regionale.