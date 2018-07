«Il Decreto Dignità senza emendamento bloccherà il porto»

Liguria - «Il lavoro portuale va tutelato. In caso di picchi di attività, l’utilizzo degli interinali da parte delle compagnie garantisce la sicurezza e il rispetto delle regole sancite della legge 84/94, assicurando il corretto e adeguato svolgimento della movimentazione delle merci»: lo hanno dichiarato Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione Liguria e Sergio Rossetti, consigliere Pd in Regione Liguria.



«Chiediamo che il Governo non metta la fiducia al decreto Dignità, perché se questo accadesse si escluderebbe la possibilità di discutere in aula l’emendamento di Paita, Serracchiani e altri del Pd, emendamento che tutela il lavoro interinale in porto, senza il quale l’attività stessa, quindi la vita e l’economia del porto, rischiano di bloccarsi. Auspichiamo che tutti i gruppi, compreso Leu che con un atto che non comprendiamo ha impedito che l’emendamento fosse riammesso in Commissione e quindi fatto proprio dal Governo, in aula votino a favore di questa modifica. Su questo nei giorni scorsi abbiamo presentato un ordine del giorno che verrà discusso martedì prossimo e auspichiamo il voto unanime di tutto il Consiglio regionale della Liguria».