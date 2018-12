«Le polemiche non servono, accise necessarie dopo il maltempo»

Il governatore Toti risponde alle critiche di Toninelli, del Pd e delle altre opposizioni

Liguria - «Nessun mistero sulle accise. La tassa era presente dal 2011 a seguito dei danni alluvionali che colpirono tutta la Liguria. Oggi il Pd disconosce questo provvedimento che, probabilmente, è stata una delle poche mosse sagge della precedente legislatura. E al Ministro Toninelli chiedo di non fare polemica, perché qua non c'entra l'efficienza di una Regione. Bastava informarsi»: sono le parole del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alle roventi polemiche di questi giorni in merito all'applicazione delle accise sulla benzina.



Bilancio - Toti, nel suo intervento proprio dagli uffici di Piazza De Ferrari, ha spiegato la necessità dell'applicazione della tassa di scopo: «Faremo un rendiconto attento, in bilancio, come abbiamo sempre fatto nella massima trasparenza. Quei soldi servono per prevenire e intervenire su tutto ciò che riguarda il maltempo, a seguito del 29 e del 30 ottobre che ha colpito tutta la Liguria fino a Sarzana, a sostenere i piccoli comuni che hanno dovuto fronteggiare delle dispendiose somme urgenze. Lo ricordo, sono per i beni pubblici i danni ammontano a 150milioni di euro senza dimenticare che per i privati non sono ancora stati stimati».



Tasse - «Il governo - ha proseguito Toti - fa bene a voler levare le accise ed è un'azione meritevole, ma non dobbiamo dimenticare che gli italiani le pagano ancora sulla crisi del Canale di Suez del 1956, per l'alluvione di Firenze del 1966 e per il disastro del Vajont del 1963, per il terremoto dell'Irpinia dell'Ottanta. Solo per citarne alcune. Si metta mano a quelle che ormai non sono tasse di scopo. Con il governo centrale, interfacciandomi con il Premier Conte, il confronto è stato sereno e abbiamo preso degli accordi. Ed è chiaro che con soli 6.5 milioni e mezzo per tutta la Liguria servono altri denari per sostenere le comunità in difficoltà. Lo ribadisco, le accise del 2011 non servono solo per Genova e Ponte Morandi. Non fanno bene a nessuno, invece, le gazzarre e le polemiche».