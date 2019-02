`Non permettere alla violenza di portarti al capolinea. E´ l´ora di scendere`

Liguria - Il Centro per non subire violenza Onlus dal 1 al 31 marzo farà partire una campagna di sensibilizzazione e informazione sui bus, sulle linee metropolitane e sui taxi. Radio Taxi 5966 aderisce gratuitamente all’iniziativa dando visibilità alla campagna all’interno dei taxi.



L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini genovesi a riflettere sulla violenza contro le donne e di poter raggiungere quelle che stanno subendo ma non hanno il coraggio di chiedere aiuto. Sui bus, metro e taxi verranno messi volantini che raffigurano una mappa della linea metropolitana: sullo sfondo un volto di donna sul quale viene segnata la linea del cambiamento, cioè il percorso di intraprendere per uscire dalla violenza che inizia dalla ribellione della signora alla situazione, la presa di coraggio e l’assunzione di una decisione.



Le donne che si rivolgono al Centro sono coraggiose perché, nonostante il trauma subito, decidono di non arrendersi e provano a ricominciare partendo dalla propria forza e autodeterminazione. Il Centro è un luogo sicuro che le accoglie, le accompagna, le appoggia nella loro rinascita con incontri di sostegno personale, consulenza legale, gruppi di auto-aiuto, laboratorio teatro-terapia, orientamento al lavoro.