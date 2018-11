«Siano esentati i residenti delle zone colpite dal disastro con un reddito inferiore una certa soglia»

Liguria - «Abbiamo depositato una mozione in cui chiediamo alla Giunta Toti di esentare dall'addizionale IRPEF regionale tutti i contribuenti con residenza nell'area del Municipio II-Centro Ovest, Municipio VI-Medio Ponente e Municipio V-Val Polcevera, nonché nei comuni di Sant'Olcese, Campomorone, Serra Riccò, Ceranesi e Mignanego in data 14 agosto 2018 aventi un reddito documentato inferiore ai 28.000 euro per tutto il periodo dell'emergenza, ivi comprese eventuali proroghe successive»: lo ha spiegato la capogruppo in Regione Alice Salvatore nell'odierna seduta del Consiglio regionale.



«Molte famiglie residenti nell'area interessata dal crollo, direttamente e indirettamente, si troveranno a dover affrontare situazioni economiche precarie dovute anche all'eventuale perdita del lavoro e/o incremento del costo della vita medio - ha continuato la capogruppo - Riteniamo essenziale questo intervento dalla Regione, e ci auguriamo che il Presidente Toti non si trinceri dietro il Decreto Genova, perché il Decreto non può intervenire sull'addizionale regionale IRPEF, prerogativa della Regione. Approvando questa mozione, daremmo una risposta a un maggior numero di cittadini, e potremmo - come Regione - migliorare e amplificare l'intervento già ottenuto per Genova con il Decreto legge», hanno concluso all'unanimità i consiglieri M5S.