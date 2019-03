220 mila Euro per i comuni montani

Liguria - Dal Governo in arrivo 11 milioni di euro dal Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani, istituito dalla legge n. 228/2012, per finanziare iniziative di sostegno alle piccole attività commerciali e consentire l’implementazione di servizi a favore del terzo settore nei territori dell’entroterra.



Regione - Alla Liguria assegnati 180mila euro per progetti annuali a otto Comuni: in provincia di Imperia, Mendatica (25mila euro) e Pigna (25mila); in provincia di Savona, Bormida (23mila), Tovo San Giacomo (25mila) e Vezzi Portio (12mila); a Genova unico beneficiario il Comune di Vobbia (25mila); in provincia di La Spezia, Pignone (20mila) e Rocchetta di Vara (25mila). A questi, si aggiungono oltre 40mila euro di finanziamenti per progetti pluriennali ai Comuni di Vendone, Arnasco e Onzo (Savona).



Servizi - «I progetti finanziabili riguardano lo sviluppo socio-economico dei comuni montani, incentivando più specificamente le offerte commerciali su servizi diversi, attività di consegna a domicilio e l'implementazione dei servizi di trasporto – afferma il coordinatore della Consulta Piccoli Comuni di ANCI Liguria Enrico Piccardo, sindaco di Masone – e rientrano nel grande progetto strategico nazionale dell’Agenda del Controesodo, per evitare lo spopolamento dell’entroterra. Accogliamo con favore il provvedimento del governo – continua Piccardo – Un piccolo negozio nelle zone periferiche ha una funzione di coesione sociale e sviluppo dei territori importantissimi».