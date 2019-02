330.000 euro per la manutenzione straordinaria e ordinaria dei rivi affluenti dell´ Entella

Liguria - Nell’ambito del programma per gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria relativi al territorio ligure per la difesa del suolo, concordato tra gli uffici regionali, il Ministero dell’Ambiente e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, il Comune di Chiavari è risultato beneficiario di un contributo pari a 330.000 euro.



Questa mattina, durante la conferenza stampa in Regione Liguria, la presentazione e la firma dell’accordo per l’attuazione del programma alla presenza del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Massimo Lucchesi, e dell’Assessore Regionale all’Ambiente e alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone.



Il primo cittadino Marco Di Capua «Questa somma verrà utilizzata per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei rivi affluenti dell’Entella al fine di migliorare, in caso di forti piogge, la loro capacità di ricevere le acque piovane senza danni o problemi per la sicurezza degli abitanti del quartiere. Ringrazio l’Assessore Regionale Giampedrone per aver permesso alla nostra città di ottenere queste risorse a fondo perduto e per la continua e proficua collaborazione e attenzione al territorio».