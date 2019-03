8 marzo, Toti regala una rametto di mimosa alle dipendenti della Regione

Liguria - «Dopo ponte Morandi e tutti i guai che ha passato la regione credo sia un buon segnale riconoscere che tante persone si sono rimboccate le maniche e hanno lavorato per far tornare città e regione alla normalità»: lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ha visitato gli uffici portando mimosa alle lavoratrici in occasione dell’8 marzo.



Esigenze - «Abbiamo scelto di venire a dare un rametto di mimosa alle dipendenti di Regione Liguria in un momento in cui i funzionari di questa regione hanno veramente dato prova di abnegazione, coraggio e voglia di fare. L'8 Marzo dovrebbe essere festeggiato ogni giorno perché sono davvero tante le donne che lavorano e conciliano le esigenze di madri e lavoratrici per far crescere il Paese e troppo spesso con diritti minori rispetto ai colleghi maschi». «Sono ancora troppi gli episodi di sangue che le riguardano e troppe le ingiustizie che le riguardano», ha concluso.