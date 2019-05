Agenda elettorale, per Benifei un lunedì di incontri sparsi in Liguria

Liguria - Proseguono gli impegni elettorali dell’Onorevole Brando Benifei, candidato alle Elezioni Europee per il Partito Democratico nella Circoscrizione Nord Ovest, che nella giornata di lunedì 13 maggio sarà a Sestri Levante, Savona, Genova e Sarzana.



Alle 9.00 sarà a Riva Trigoso (Sestri Levante) presso il presidio del PD al mercato settimanale per un incontro con i cittadini



Alle 15.30 sarà a Savona nella Federazione provinciale del Partito democratico in via Sormano 37R per una iniziativa sui diritti civili insieme alla senatrice PD Monica Cirinnà.



Alle 17.00 ai giardini Luzzati di Genova interverrà all’evento: “L’Europa dei diritti, l’Europa che vogliamo” , organizzato dal Partito Democratico. Saranno presenti la senatrice Monica Cirinnà, Claudio Tosi di Arcigay Genova, Ilaria Gibelli del coordinamento Liguria Rainbow, Stefano Musso delle famiglie arcobaleno Liguria, Donatella Siringo di AGEDO Genova e Viola Boero, presidente del PD genovese.i.



Dalle 18.30 a Sarzana parteciperà all’evento organizzato dal partito democratico dal titolo: “La rete ferroviaria e stradale europea: ambiente, trasporti e sviluppo economico”. Introdurrà i lavori il segretario dell’Unione comunale del PD Sarzana Rosolino Vico Ricci e interverrà l’On. Raffaella Paita, capogruppo PD nella commissione trasporti alla Camera.