Al via i lavori di ripristino del muro di consolidamento a San Michele di Pagana

Liguria - Prenderanno il via domani mattina i lavori di ripristino del muro di contenimento stradale che insiste sulla “Spiaggia degli Archi” (frazione di San Michele di Pagana). La situazione, già monitorata a seguito della mareggiata del 29 e 30 ottobre scorsi, ha subito un ulteriore peggioramento dovuto all’azione erosiva delle onde. Il sopralluogo effettuato ieri dai tecnici ha evidenziato la necessità di un intervento di somma urgenza. Le operazioni prevedono il ripristino dei paramenti che hanno ceduto e un’iniezione di malta (di qualità particolarmente resistente al salino e all’aggressione degli agenti atmosferici) per ricoprire i vuoti tra le pietre laddove presenti e consolidare pertanto la muratura. Le iniezioni verranno effettuate tramite perforazioni nella soprastante sede stradale.



«Priorità assoluta è la sicurezza - spiegano il sindaco Carlo Bagnasco e l’assessore ai Lavori Pubblici Arduino Maini - I lavori inizieranno pertanto in maniera tempestiva domattina e proseguiranno per tutto il fine settimana per accelerare i tempi».



Nel mentre è stato portato a termine l’intervento provvisorio di ripristino della rete fognaria nella frazione di San Michele di Pagana, particolarmente colpita dagli straordinari eventi meteomarini del mese scorso. Prossimamente verrà realizzato un intervento di ripristino definitivo della fognatura.