Al via l´iniziativa `Nue 112, Numero Unico dei Bambini` di Unicef e Regione Liguria

Liguria - La vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale insieme al presidente di Unicef Liguria Franco Cirio ha dato il via questa mattina in Largo Pertini a Genova all'iniziativa "Nue 112, numero amico dei bambini", dedicata al Numero Unico Europeo 112 nel giorno della Festa dell'Europa.



In piazza per tutta la mattina ci sono le postazioni del Numero Unico Europeo Nue 112, del 118, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, dei Radioamatori genovesi, dello sportello del Centro Europe Direct del Comune di Genova, prese d'assalto dai bambini delle classi genovesi: gli operatori sono a loro disposizione per spiegare come funzionano il Nue 112 e la Centrale Unica di Risposta (Cur), che coordina poi gli interventi di soccorso, smistando le chiamate alle centrali di secondo livello del 118, delle forze dell'ordine o dei Vigili del Fuoco.



«È un'iniziativa di educazione civica per spiegare ai bambini cosa fare in caso di emergenza – afferma la vicepresidente Viale - ad esempio se sono in pericolo, se vedono un incendio o una persona che sta male. I bambini, anche senza la presenza di un adulto, hanno il diritto di chiamare il Numero Unico Europeo 112, incardinato nel servizio sanitario ligure presso l'Ospedale Policlinico San Martino. È un sistema in cui crediamo molto: la Liguria è stata tra le prime Regioni in Italia ad attivare l'112 sul proprio territorio».