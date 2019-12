Alberi di Natale, Galletti (M5S): `Un abete coltivato a km 0 è molto più sostenibile di uno sintetico`

Liguria - "Concordo con le parole di Aldo Alberto, presidente dei Florovivaisti italiani, riguardo al fatto che un albero di Natale naturale, coltivato (e non sradicato) a km 0 sia molto più sostenibile di uno in materiali sintetici che impiega nella sua costruzione, e distribuzione, combustione di petrolio ed emissioni di Co2." commenta così Irene Galletti, consigliera regionale 5 Stelle, l'allarme lanciato dall'Associazione Florovivaisti italiani riguardo ai tempi di smaltimento degli alberi sintetici. "Conosco bene il tema del vivaismo e lo seguo con attenzione, sono convinta che si debba lavorare per la sostebilità di questo settore. Certo pensando all'imminente acquisto di un albero di Natale, dobbiamo riflettere sui vantaggi di un abete bianco dell'Appennino rispetto ad un alberello in plastica che arriva con molta probabilità dalla lontana Cina. L'ottica ambientalista non deve essere messa da parte, nemmeno per le festività."