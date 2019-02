Amministrative a Rapallo, Isabella De Benedetti è la candidata del M5S

Liguria - In una gremita Sala delle riunioni dell'Hotel Riviera, il Gruppo 5 Stelle di Rapallo ha ufficialmente presentato il candidato sindaco per le prossime Amministrative: è la 46enne Isabella De Benedetti, residente a Rapallo, sposata e mamma di un tredicenne. Laureata in Economia e Commercio alla facoltà di Genova, De Benedetti è funzionaria del Comune di Chiavari, dove negli ultimi 20 anni si è occupata di demanio marittimo (materia per la quale ha prestato consulenze anche ad altri comuni costieri quali Zoagli e Santa Margherita Ligure), e oggi di contratti e appalti.



«Sono felice di candidarmi a sindaco di Rapallo, scelta condivisa da tutto il Gruppo, perché credo fermamente nei valori fondanti del M5S e nella buona amministrazione messa in atto nei Comuni a guida pentastellata", ha dichiarato De Benedetti, che aggiunge: "Sono soprattutto orgogliosa di fare parte di un movimento politico che non ha nessun timore di presentarsi a qualsiasi tornata elettorale con il proprio simbolo e senza alleanze. Questa è una grande differenza rispetto ai nostri avversari, che invece si nascondono dietro a liste civiche, ma sappiamo bene che in tasca hanno la tessera di questo e quel partito. Altro motivo d'orgoglio della mia appartenenza al MoVimento è che il M5S dà ampio spazio alle donne e la mia candidatura ne è una prova».



«Il nostro primo obiettivo è restituire la città ai cittadini, affinché possano giustamente partecipare alle decisioni e dire la loro quando la futura amministrazione comunale compirà scelte che inevitabilmente ricadranno su di loro. Da questo momento, qualsiasi cittadino di Rapallo potrà contribuire alla stesura del nostro programma elettorale e potrà relazionarsi con ognuno di noi: siamo inclusivi e a qualsiasi buona proposta per la nostra amata Rapallo", continua la candidata.







"A differenza di 5 anni fa, per questa tornata abbiamo a disposizione tutto il tempo per farci conoscere: ragion per cui, da oggi inizieremo a incontrare più cittadini possibile, comprese le realtà produttive e commerciali del territorio. Vogliamo che Rapallo torni a essere un punto di riferimento per il Tigullio occidentale: dobbiamo riprenderci la qualità della vita e restituire alla nostra città la capacità di attrarre i turisti. Se il cittadino vive bene nella sua città, starà bene anche il turista».



Spicca poi nel programma elettorale la volontà di accedere ai finanziamenti europei, tramite la collaborazione di europrogettisti qualificati, che verranno iscritti in un'apposita lista "dalla quale si attingerà seguendo il principio della rotazione, per operare quindi in massima trasparenza, a differenza di quanto è avvenuto finora da parte della vecchia politica", conclude De Benedetti.

Alla presentazione della candidata del MoVimento hanno preso parte anche l'europarlamentare Tiziana Beghin, la senatrice Elena Botto, i portavoce alla Camera dei Deputati Roberto Traversi, Sergio Battelli e Marco Rizzone, il consigliere regionale Fabio Tosi e il consigliere comunale Federico Solari.