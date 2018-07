Ansaldo Energia, Costa: «Aiutiamo l´azienda a uscire dalla crisi»

Questa mattina si sono svolte le audizioni delle rappresentanze sindacali dei lavoratori della società

Liguria - Un ordine del giorno per sollecitare il Governo ad assumere iniziative di salvaguardia di Ansaldo: è l’impegno che il presidente della III Commissione-Attività produttive, Formazione e Lavoro, Andrea Costa (Liguria Popolare – Noi con l’Italia) si è assunto questa mattina, con il consenso unanime di tutti i consiglieri, al termine delle audizioni delle rappresentanze sindacali di Ansaldo Energia.



«Ansaldo rappresenta un polo strategico per tutta la Liguria, non solo sul piano occupazionale, grazie ai suoi 2400 dipendenti, – dichiara Costa – ma anche per il patrimonio tecnologico che ha saputo creare negli anni. Occorre dunque intervenire con tempestività ed efficacia per aiutare la società a superare le criticità che questa mattina sono state evidenziate con chiarezza dai sindacati».



Nell’audizione sono intervenuti i rappresentanti delle RSU e i segretari regionali FIOM CGIL, FIM CISL e UILM UIL, in merito alla situazione e alle prospettive dell'Azienda alla luce della situazione geopolitica internazionale, dei dazi commerciali e della ristrutturazione del settore.

L’ordine del giorno potrà essere presentato già nella prossima seduta del Consiglio regionale, prevista per martedì 31 luglio.



Prima dell’audizione i componenti della III Commissione hanno incontrato, insieme all’assessore ai trasporti Gianni Berrino, i rappresentanti del sindacato Or.SA, in merito allo studio effettuato sui nuovi collegamenti ferroviari Genova-Venezia e Zurigo-Napoli: «Oggi abbiamo avviato un percorso di approfondimento – spiega Costa - per valutare i costi, ma anche le opportunità che possono nascere da nuovi collegamenti ferroviari veloci da Genova e dalla Liguria verso altre regioni. Opportunità sia legate agli operatori economici ma anche, e soprattutto, di natura turistica».